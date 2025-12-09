劉世芳：將邀法律代理人 檢討社群平台打詐

（中央社記者王朝鈺基隆9日電）內政部宣布暫封鎖中國社群平台小紅書1年，台北市長蔣萬安質疑，其他社群平台充斥更多詐騙訊息，內政部長劉世芳今天說，打詐指揮中心將邀4個主要法律代理人至辦公室檢討處理。

蔣萬安今天受訪表示，民進黨假借打詐名義，實際在操弄意識形態，封鎖小紅書，但對充斥更多詐騙訊息的其他社群平台，到底做了什麼，硬拗說其他社群平台在台灣有設據點，可以要求改善，但追回多少金流，打詐成效如何，不要雙重標準，假借打詐名義，行政治操作之實。

劉世芳上午出席在基隆慶安宮舉行的「台灣全民安全指引」宣講會受訪說，不針對個人回應，內政部處理小紅書，就是依照詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，對小紅書祭出1年網際網路停止解析等。

劉世芳說，有人會質疑是否有處理LINE、臉書的詐騙，打詐指揮中心這2天會邀請4個主要法律代理人至辦公室，檢討如何處理外界反映的詐騙案件，社群平台有落地、有按照台灣的監管法律，政府就能找到人進一步處理，回應大眾的批評與指教。

此外，記者詢問，民進黨立委沈伯洋表示，封鎖小紅書的理由是沒有現行法律可直接限制接取網站，這次小紅書被限制，是因為詐騙，「也只能因為詐騙」。劉世芳說，剛好相反，站在內政部的立場，內政部就是詐欺犯罪危害防制條例的主管機關，主管機關按照主管機關的監理法令基礎來做監管。

記者追問，封鎖小紅書是否會影響微型電商的營運，或年輕族群對民進黨的支持，劉世芳表示，她一再提到，如果社群平台不合法，且沒有落地，其實潛在風險更高，而且她相信有其他替代方案。（編輯：李錫璋）1141209