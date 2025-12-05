劉世芳：小紅書無視台灣打詐法規 當然不支持

（中央社記者賴于榛台北5日電）內政部昨天宣布，小紅書近2年涉詐案1706件且對發函已讀不回，因此即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。內政部長劉世芳今天說，小紅書視打詐法規於無物，在台灣沒有法定代理人，聯繫已讀不回，政府當然不支持。

內政部次長、行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元昨天表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。

對於在野黨批評為何只禁小紅書，劉世芳今天在立法院受訪時表示，內政部贊成行政院打詐中心處置，立法院內政委員會這週會議正在討論強化打詐量能，內政部在討論過程承諾，會依據詐欺犯罪危害防制條例第42條進行處理。

劉世芳說，政府是依法行政，小紅書在台灣沒有落地，也無檢警調能聯絡的對象，對於相關要求已讀不回，因此政府才會按照行政程序，透過海基會發文發函通知小紅書上海母公司，完成行政程序，並在昨天對小紅書APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令。

劉世芳重申，政府聯繫小紅書非常多次，但小紅書在台灣沒有法定代理人，聯繫也已讀不回，視打詐條例於無物，政府當然不予支持。

她強調，台灣是有法治的地方，臉書、LINE都按照台灣規範，在台灣有法律代理人且與政府溝通聯繫防詐業務，並按照打詐指揮中心要求下架相關涉詐帳號，政府對小紅書沒有黨派色彩疑慮，而是只要到台灣做生意，就應該遵守相關法規。

劉世芳說，政府以詐欺犯罪危害防制條例第42條處置小紅書，或許會引起各方不同見解，但是條例確實明確規範，允許司法檢察機關可以做限制接取。

詐欺犯罪危害防制條例第42條規範，為處理詐欺犯罪防制緊急案件，及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置之必要時，得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置。（編輯：蘇志宗）1141205