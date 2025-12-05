劉世芳：小紅書視打詐條例於無物 支持依法行政

行政院打詐中心4日指出，小紅書APP自2024年至今涉及1,706件詐騙案件，且未配合司法調查，因此對其進行網際網路停止解析及限制接取，暫定期間1年，引發質疑。內政部長劉世芳今天(5日)表示，小紅書在台灣沒有法定代理人，多次聯繫均已讀不回，視打詐條例於無物，因此依法處置。

內政部警政署刑事局4日舉行記者會，公布台灣民眾自去年1月至今年11月使用小紅書APP遭詐騙案件共1,706件，總財損達新台幣2億4,000多萬元，且有持續攀升跡象。行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元宣布內政部對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。

廣告 廣告

對於在野黨質疑其他社群平台涉詐情況遠超過小紅書卻未遭封鎖，內政部長劉世芳5日在立法院受訪時指出，臉書及LINE均遵守台灣的規範，有法定代理人，也有管理階層配合進行詐欺犯罪防治；反觀小紅書，雖在台用戶僅300萬，下架件數沒那麼多，但小紅書在台灣並未落地，對警方多次聯繫均已讀不回，視打詐條例於無物，因此政府才在完成行政程序後宣布這項處置。劉世芳：『(原音)而且我們也同時跟各位報告，小紅書已經聯繫過非常多次，從來沒有任何法定的代理人，然後就是已讀不回，從來不管台灣的法治，視打詐條例於無物，小紅書值得我們去支持它嗎？當然是不值得。』

劉世芳表示，此事沒有黨派色彩，她也知道會引起不同見解，但她要強調台灣是有法治的地方，任何人來台做生意或定居都必須遵守法律，而這項處置也在詐欺犯罪危害防制條例第42條規範範圍內，打詐中心是依法行政。