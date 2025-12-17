劉世芳：已收到高虹安復職申請 公文簽辦程序會很快

（中央社記者陳俊華台北17日電）停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，新竹市府已提復職申請。內政部長劉世芳今天說，昨天下午收到新竹市府來函，公文正在簽辦中；若內部完成簽辦程序，「會相當地快」。

高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，經上訴，二審台灣高等法院昨天宣判，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。新竹市政府表示，在得知二審判決結果後，市府已依照相關規定，立刻向內政部提出高虹安復職申請。

立法院內政委員會今天邀劉世芳列席，繼續審查「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案。

劉世芳會前受訪表示，內政部昨天下午接到新竹市政府來函，請求讓高虹安回復新竹市長職務，依據地方制度法第78條，現在公文正在簽辦中。

媒體追問，簽辦時程約需多久；劉世芳說，內部如果完成其他簽辦程序的話，「會相當地快」。

另外，依「公務人員俸給法」規定，復職人員補發停職期間的本俸（年功俸），是否會補發給高虹安；劉世芳說，復職後就會給，程序上該怎麼走就怎麼走。

內政部說明，依地方制度法第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外的貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。（編輯：謝佳珍）1141217