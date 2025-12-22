劉世芳：張文案與境外勢力無關 持續偵辦網路模仿犯

（中央社記者高華謙台北22日電）張文隨機攻擊案震驚社會，此案是否與境外勢力有關，內政部長劉世芳今天說，到目前為止，跟國外或是境外比較沒有相關，唯一有關是網路上出現模仿犯；至於張文金流追查進度，警政署長張榮興說，目前仍在調閱、查處中。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀傷人案，共造成3名民眾死亡、11人受傷，犯嫌張文最後自捷運中山站旁的誠品南西店頂樓墜樓不治。

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告，並備質詢；劉世芳會前接受媒體聯訪。

針對全台交通場站全面升級警戒會到何時，以及是否會給各縣市大型活動指引。劉世芳說，張文事件發生後，她和警政署在20日邀集各縣市警察首長，從耶誕節、元旦、到農曆年前大型活動預計有137場，將動員警民力高達1.7萬人次，希望提高見警率、遏阻模仿犯，也呼籲民眾遇到問題馬上通報警方。

媒體詢問，這次案件是否與境外勢力有關。劉世芳說，到目前為止，「我們認為跟所謂的國外或是境外比較沒有相關」，唯一有相關的是在網路出現模仿犯，刑事警察局從19日案發當天到昨天大約已累計20則相關訊息，如果是在台灣能找到人，都已陸續移送到地檢署偵辦，不管是恐嚇或威脅，對公眾都是非常大的焦慮和不安，所以各地警方也會配合刑事局繼續偵辦、不會停止。

針對台灣全民安全指引（俗稱小橘書）是否能協助民眾。劉世芳表示，現在小橘書的各縣市發放比例已達約86%，發送成功率大概是7成，如果大家可以把小橘書再看清楚，包括緊急避難、或有相關狀況、掃描QR code或報案電話等，都寫得非常清楚，請大家花點時間把小橘書從頭翻閱一遍，如果碰到狀況更能冷靜思考如何避難。

至於張文是否有其他金流，張榮興說，金流目前仍在調閱、查處當中；國家安全局副局長陳松吉說，如果有任何需求，會協請國安情報團隊協助警政單位釐清。

至於目前國安單位是否有介入調查，陳松吉僅表示，都有掌握。（編輯：謝佳珍）1141222