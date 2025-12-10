劉世芳：憲法保障宗教自由 沒必要訂宗教基本法

（中央社記者陳俊華台北10日電）立法院內政委員會今天審查宗教基本法草案。內政部長劉世芳今天說，3個版本草案與超過25項法律抵觸，且憲法的核心價值就是保障宗教自由，她認為沒有必要再制定宗教基本法，以免疊床架屋。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳列席，審查國民黨立法院黨團、國民黨立委葉元之、民進黨立委許智傑等人分別提案的「宗教基本法」草案。

劉世芳會前受訪時表示，今天審查3個版本的宗教基本法草案，經研讀後發現，中華民國憲法的核心價值就是保障宗教自由，現在3個版本草案，與超過25項法律抵觸；另也問過內政部宗教事務諮詢委員，約有9成以上都認為宗教基本法需要審慎研議，不宜貿然通過。

劉世芳口頭報告時也說，3個版本草案都有若干條文恐造成宗教自由凌駕於其他自由權利的情形，且都未指明宗教及宗教團體的定義。草案在宗教事務諮詢委員間未形成共識，多認為現階段並無推動立法的必要性及急迫性。

劉世芳表示，憲法保障宗教自由，政府致力落實憲法與兩公約的宗教自由、平等原則；草案中關於宗教自由的保障，已有更高層次的憲法保障規定，因此沒有必要再另行制定宗教基本法，以免疊床架屋。

另外，內政部日前宣布，小紅書因涉詐案多且對發函不回，暫封鎖1年。台北市長蔣萬安9日說，內政部對其他充斥更多詐騙訊息的社群平台做了什麼，民進黨不要雙重標準，假借打詐名義，行政治操作之實。

劉世芳表示，依據「詐欺犯罪危害防制條例」第42條規定，針對不合規、不合法、不落地的科技平台，司法、警察機關會停止解析或限制接取，「所以我們是依法行政」。

劉世芳說，行政院的打詐中心固定與在台灣落地的四大平台，處理各項詐騙防制措施，如果認為某些平台的詐騙防制措施做得不夠的話，也希望從各方面搜集更多意見，納入協調溝通範圍，讓它真正成為台灣可以監管的社群平台。

劉世芳指出，澳洲也通過科技社群平台禁令，請大家多去研討，全澳洲16歲以下的小孩子不可使用科技社群平台，「表示這是全球趨勢，不是只有打詐而已」。（編輯：林家嫻）1141210