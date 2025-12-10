劉世芳：憲法已保障宗教自由 無須再立「宗教基本法」

立法院內政委員會今天(10日)審查朝野立委各自提出的「宗教基本法」草案。內政部長劉世芳表示，我國憲法保障宗教自由，沒有必要再另立「宗教基本法」，以免疊床架屋。劉世芳並指出，目前3個版本草案與超過25項法律抵觸，且一旦立法，未來放生、賽神豬等活動若被宗教界主張為基於教義、傳統，恐將不得限制。

立法院內政委員會10日審查國民黨立委葉元之、民進黨立委許智傑等人分別提案的「宗教基本法」草案。草案中明定人民宗教信仰自由應受絕對保障，宗教事務規範應由國家以法律定之，不得授權地方自治團體訂定等。

廣告 廣告

內政部長劉世芳在會前受訪時表示，目前3個版本草案與超過25項法律抵觸，內政部宗教事務諮詢委員也有9成以上認為「宗教基本法」需要審慎研議，不宜貿然通過。

劉世芳在口頭報告中也指出，目前世界各國多在憲法中訂定宗教自由保障原則，並無以基本法為名制定「宗教基本法」的國家，且目前這3個版本草案未指明宗教及宗教團體的定義或範圍，若包括一切未登記立案、未正常運作的宗教團體，將導致現行宗教法制紊亂，影響監督寺廟條例、辦理寺廟登記須知等現行規定。

劉世芳也進一步說明，有立委的版本表示立法目的是使宗教自由優於其他法律，當其他法律「妨礙宗教自由」即需退讓，這恐導致宗教行為如有違反「國土計畫法」、「農業發展條例」、「動保法」、「所得稅法」、「社維法」、「公益勸募條例」等25項法律，即不得據以處理。

劉世芳也表示，「宗教基本法」一旦立法，一律歸中央，不僅剝奪地方治理能力，且宗教行為將被高度擴張。劉世芳說：『(原音)傳統、戒律等宗教儀式或活動即不得被剝奪或限制，許多活動包括放生、賽神豬、燒紙錢、放鞭炮、廟會活動等，一旦被宗教界主張是基於教義、傳統，恐將不得限制。』

民進黨立委張宏陸關切有些宗教的教義「不能拿槍」，若「宗教基本法」通過，會不會有役男以宗教為由無法服兵役？「放生」的問題是否也會越來越多？劉世芳坦言這也是政府擔憂的原因之一，因此她呼籲「宗教基本法」必須審慎研議。

劉世芳強調，我國憲法保障宗教自由，政府歷來也致力落實憲法、兩公約的宗教自由平等，無必要再另行制定「宗教基本法」，以免疊床架屋、治絲益棼。不過，內政部為維護宗教團體組織發展，並解決宗教團體長久面臨的土地、建物、稅負及法律地位等問題，仍將持續研議「宗教團體法」草案或「宗教法人法」草案等宗教法制，這也是宗教界能認同的最大公約數。(編輯：鍾錦隆)