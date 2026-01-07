劉世芳「晉升」台獨頑固份子 吳思瑤喊驕傲：我還沒晉級「會持續努力」

記者劉秀敏／台北報導

吳思瑤分享與劉世芳的合照，直呼「我大姐，我驕傲！」（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

中國國台辦今（7）日宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」。對此，民進黨立委吳思瑤直呼「我大姐，我驕傲！」她並提到，去年3月她和劉世芳同遭中共列為台獨打手，劉世芳今天晉升為台獨頑固份子，但自己還沒晉級，會繼續努力。

「我大姐，我驕傲！」吳思瑤在臉書分享與劉世芳在宣講後台的合照，同時發文表示，劉世芳今天被國台辦列為台獨頑固份子，「阿姐升級了，從『台獨打手幫兇』晉升為『台獨頑固份子』」。

吳思瑤提到，她去年3月跟劉世芳同遭中共並列為台獨打手，但「我還沒晉級，會持續努力」，她曾是劉世芳擔任行政院秘書長時的幕僚，捍衛台灣主權、國家尊嚴，「跟隨大姐腳步，堅持到底。」

中國國台辦官網去年3月底推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，包括劉世芳與民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷及台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，還有聯電創辦人曹興誠、牙醫史書華，網紅温子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）等人都入列。吳思瑤當時受訪表示，能榮登台獨打手、追殺黑名單，一定是因為她做對了很多事、說出了很多中共不敢面對的真相，「我會加油，若下次榮登頑固份子，我會請客。」

