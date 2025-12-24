劉世芳：會爭取小橘書改版預算 (圖)

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨前立委陳以信，先前宣布要爭取黨內提名角逐2026年台南市長，就是要和不分區立委謝龍介共同競爭選地方諸侯的資格；不過，陳以信今（22）日下午在中央黨部1樓媒體中心召開記者會，正式宣布退選，喊會協助謝龍介贏得勝選。陳以信今日下午召開記者會發表3點聲明，第一、經過黨中央內參式民調結果確定，雖然他的民調在這兩個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示目前謝龍介仍是國民黨最強候選人，他願意接受民調結果。第二、陳以信透露，主席鄭麗文已接見他，他願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福謝龍介獲得提名，我並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助謝龍介贏得勝選。第三、陳以信稱，參選過程中他秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉、提出願景，他已證明確實做到。他所提出40項明確的政見，每項都是對台南未來真正有幫助的政策方向，他願意提供龍介兄考慮採納。國民黨前立委陳以信。（圖／民視新聞）他透露，下個月會成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設，「我個人也會持續深耕基層、遍走地方，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會！」。最後，陳以信感謝這段期間許多市民朋友對他的支持與期待，「雖然我們這次未能代表國民黨參選，但我要呼籲所有支持我的市民朋友，都能將對我的支持，完全轉化給代表國民黨參選的龍介兄！只有讓台南政黨輪替，才能真正翻轉台南、改變台南！各位同志各位好友，改變尚未成功，我們繼續努力！」。原文出處：快新聞／不和謝龍介玩了！陳以信宣布退出藍營台南市長初選 更多民視新聞報導聊政情還機密？翁曉玲認與廈門台辦主任同場 吳崢：要不要交代翁曉玲稱明繼續擋《國防特別條例》 吳崢嗆：藍委訪中時間點令人難以理解拚無罪？政治獻金案開庭 柯文哲喊：司法不可以選擇性適用

