劉世芳「禁小紅書」翻車！嗆蔣萬安反打擊犯罪？北市府轟：刻意扭曲

小紅書遭禁引發爭議，台北市長蔣萬安抨擊行政院「反中反到自己變共產黨」，遭內政部長劉世芳反嗆，台灣沒有共產黨，台灣是一個自由民主法治的社會。對此，北市副發言人蔡畹鎣也回擊劉世芳不要刻意扭曲，內政部不要變成中宣部。

小紅書遭禁引發爭議，台北市長蔣萬安抨擊行政院「反中反到自己變共產黨」。（圖/資料照）

蔡畹鎣今天（7日）表示，蔣萬安支持打詐，請劉世芳不要刻意扭曲；大家就等著看內政部如何透過禁小紅書來解決國人痛恨的詐騙問題。

北市副發言人蔡畹鎣表示，蔣萬安支持打詐，請劉世芳不要刻意扭曲。（圖/台北市府提供）

蔡畹鎣更強調，民進黨不要反中反到變成共產黨，內政部不要變成中宣部。台灣是自由民主的國家，不是土皇帝說要禁什麼就禁什麼。

對於行政院長卓榮泰稱小紅書來自中國大陸，痛批「他們放任這種不自由的言論來傷害我們的言論自由，這個政府是不能接受的」。蔣萬安6日則回擊，嗆卓反中反到自己變成共產黨，他認為人民會無法理解也沒辦法接受。劉世芳今受訪則反擊，稱台灣沒有共產黨，台灣是一個自由民主法治的社會。對有人稱有箝制言論自由的部分，劉世芳更嗆聲，自己要請教一下提出這樣論調的人，是不是反對警政署要去打擊犯罪

