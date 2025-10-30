劉世芳、管碧玲傻傻分不清楚？ 謝龍介又挨轟「質詢率國會墊底」

即時中心／高睿鴻報導

台中近期爆發非洲豬瘟疫情，鬧得全國人民心慌慌，結果竟還傳出，國民黨立委謝龍介近日於國會質詢此議題時，竟還當場搞錯指揮官；只見他數次追問海委會主委管碧玲「指揮官怎麼說？」，讓後者摸不著頭緒，結果最後發現，謝龍介要找的人是內政部長劉世芳，現場一片尷尬。對此，立委監督組織「公民監督國會聯盟」進一步指，謝龍介不僅烏龍質詢，平時口頭質詢率也僅21%，打混程度堪稱立法院最嚴重。

公督盟指出，謝龍介此番質詢，是在10月29日立法院內政委員會討論「防堵非洲豬瘟邊境檢疫」專題報告時，當場大鬧烏龍，管碧玲、劉世芳的職責傻傻搞不清楚。但公督盟也提到，此類烏龍質詢早已不是首次，也曾有立委詢問「台三線是哪三條線？」；更有人質詢馬太鞍堰塞湖議題時，同樣搞錯主責機關、竟要質詢中選會主委，讓對方當場傻眼。

公督盟說明，「質詢權」理應是憲法賦予立法委員監督政府的重要權力，期望經由即時口頭對答方式，讓行政機關、立法委員雙方，針對既定施政目標與計劃，進行政策辯論，並迫使行政官員提出更多具體改進承諾。但除了部分立委荒腔走板的問政表現，公督盟也指出，甚至有些人是不質詢、不審查、不提案。

公督盟進一步列出，立法院上一會期延會高達3個月，卻仍有10位立委，口頭質詢率不到6成；其中包括謝龍介21%、丁學忠22.7%、陳永康43.4%、黃建賓 45.4%、林倩綺46.6%、林倩綺46.6%、盧縣一46.6%、高金素梅50%、林沛祥52.6%、陳雪生54.5%、涂權吉56.6%，放眼望去，全為國民黨及泛藍立委。

公督盟因此批評，這些立委月領21萬公帑，卻疏於問政到如此程度；當中，謝龍介口頭質詢率僅約21%，表現最為嚴重，對比21萬立委高薪，顯然有待加強。丁學忠則是多用書面質詢，但公督盟表示，多數選民並不了解口頭質詢、書面質詢兩者差異；甚至，容易相信立委有認真利用書面質詢的方式，進而監督政府施政，殊不知，許多書面質詢多是由助理捉刀、代擬，甚至委員本人都不知道質詢主軸與內容為何。

綜上所述，公督盟不僅感嘆說，立委月薪比照部長級薪水、1個月領超過21萬，但有些人平均開5次會只要去1次，顯示其在委員會的角色形同虛設，相當不合理，也等同堵住選民的發聲管道！





