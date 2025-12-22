劉世芳：細胞簡訊示警 須確認對象範圍以避免恐慌

（中央社記者高華謙台北22日電）張文隨機殺人案，外界建議重大事件發放細胞簡訊示警。內政部長劉世芳今天說，不反對北市府向政院災防辦申請，但像此案因不清楚嫌犯動向，須考量貿然發布是否引起不必要恐慌，且簡訊必須有參數確認發送對象與範圍，明確告知民眾疏散方向位置，否則恐會造成二次災害。

立法院內政委員會上午邀請劉世芳、警政署長張榮興等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告，並備質詢。

國民黨立委張智倫質詢，未來類似重大攻擊事件能否比照天災發放細胞簡訊，即時通知民眾。劉世芳說，目前地方政府發布細胞簡訊是以疏散撤離為主，必須要有明確科學數據才能確認發送對象和範圍，例如大雨、颱風與地震警報都有相關參數。

劉世芳表示，若簡訊內容非常清楚、讓民眾了解發生的事件，當然能達到疏散撤離效果，但如果參數沒那麼明確，反而會造成更多疑問。像此案因不清楚嫌犯動向，須考量貿然發布是否會引起不必要恐慌，但如果市府有需求可向行政院災害防救辦公室提出，會做較好的評估。

國民黨立委王鴻薇也關注能否發布細胞簡訊示警。劉世芳說，地方政府可以向災防辦申請，但申請時會有例如群眾是否有被教育如何疏散等要件，若沒有明確清楚指示疏散撤離方向與位置等訊息，反而會造成恐慌。

她強調，若台北市政府要申請，內政部不反對，但希望能跟災防辦說清楚訊息內容，且因大型活動都是不確定人潮，必須讓民眾知道怎麼做，否則會引起恐慌，甚至造成其他二次災害。

劉世芳說，細胞簡訊示警是很好方向，攸關維安的訊息就是要快，但建議要能界定清楚，例如國科會在地震發生時會告知在幾公里範圍內要發細胞簡訊。這次嫌犯從林森北路，移動到台北車站、中山站、誠品南西店等地點，如果發送時間點不對，可能造成全線好幾十萬人不知道要怎麼做。（編輯：林克倫、萬淑彰）1141222