劉世芳：臺灣全民安全指引官網將更新暴力襲擊、恐攻應對指引

記者郭曉蓓／臺北報導

臺北市19日發生隨機攻擊案件，「臺灣全民安全指引」內容引起關注。內政部長劉世芳今（24）日在立法院表示，不確定明年是否會再印「臺灣全民安全指引」，因此會先在官網更新暴力襲擊、或大規模恐攻的應對指引；若預算足夠將編成更新實體版。

立法院內政委員會今日排審《住宅法》部分條文修正草案，劉世芳會前接受媒體聯訪指出，115年度中央政府總預算案現在還在立法院，不敢確定明年立法院是否會讓內政部再印「臺灣全民安全指引」，但會極力爭取。現在「臺灣全民安全指引」總共發放680萬本，發放比例高達86%。在16個縣市、偏鄉地區也透過宮廟等人潮聚集較多的地方宣導，成效相當良好。

劉世芳表示，近期發生在北捷的事件，使都會區民眾對「臺灣全民安全指引」相關資訊的詢問度明顯提高。內政部已先行著手在官方網站上，將民眾較為關切的內容進行補充，包括面對暴力攻擊或大規模恐攻案件時的應變方式，將依照國土安全處的律定納入並提供下載。若未來預算足夠，相關內容也會在下一次更新實體版民防小手冊時一併納入。