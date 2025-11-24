劉世芳：若大陸不叫外國 等於變相承認台灣為中國一部分

內政部長劉世芳。（袁茵攝）

綠委李柏毅。（袁茵攝）

陸配擔任公職要放棄國籍的話題持續延燒，內政部長劉世芳24日上午堅持要按照《國籍法》20條規定，且根據行政院112年函示，「所謂中華民國以外的外國國籍，當然包含中華人民共和國的國籍。」綠委李柏毅提及，有藍委認為大陸不是外國？劉世芳直言「我非常訝異」，倘若大陸地區不叫外國，等於變相承認台灣是中國一部分。

立院內政委員會24日邀請內政部、國防部就「普發新版《台灣全民安全指引》如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。

李柏毅表示，有國民黨立委認為大陸不是外國，內政部看法為何？劉世芳直言，「大陸不是外國籍，我非常訝異。因為我們拿的中華民國身分證或護照，以及其他跟官方單位有關的，都沒包括中華人民共和國。」

李柏毅追問，應該反問藍委，大陸不是外國的話，請問中華民國是外國嗎？劉世芳說，「如果大陸地區不叫外國的話，等於是變相承認台灣是中國的一部分，因為現在全世界都認知，中國是指中華人民共和國。」

李柏毅認為，藍白立委可能為了選舉而做相關提案，只是想要拿到選票，但卻忘了最重要的是大陸為敵對勢力，一天到晚想併吞我方。

劉世芳強調，「我們國家現在就是中華民國，無論怎麽樣，要保全中華民國最大利益，包括主權不能讓渡，也不能被解釋是中國一部分。」

而李柏毅也喊話，內政部應堅決捍衛《國籍法》，劉世芳則允諾「是」。

