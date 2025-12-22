劉世芳：農曆年前137場活動部署1.7萬維安 新版「小橘書」擬納恐攻、重大暴力事件指引

內政部長劉世芳備詢。李政龍攝



27歲男子張文在台北車站與捷運中山商圈犯下無差別殺人案，震驚全台，「小橘書」《台灣全民安全指引》再度被討論，朝野立委關注小橘書的內容，對此，內政部長劉世芳允諾，若立委允許再版、更新，可研議將恐怖攻擊與重大暴力危害事件放入，並透露「明年會再出新版」。

立院內政委員會今（12/22）日邀內政部長劉世芳等官員就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。劉世芳報告時首先提到，截至昨（12/21）日晚間7時止，已蒐報網路重大風險訊息20件，逮捕3名嫌犯到案，至農曆新年前全台共137場大型活動，已規劃動員警民力約1.7萬人次。

民進黨立委蘇巧慧質疑，「小橘書」是否有教導民眾因應重大危害生命事件的指引，劉世芳坦言，比較沒有那麼明確，但12頁「如何自救與互救」裡面，有提到毒化物質災害。她認為未來「小橘書」應加入因應恐怖攻擊、重大暴力危害事件的重要指引。

蘇巧慧指出，「小橘書」中沒有面對重大暴力危害事件時的方式，但今（2025）年7月行政院國土安全辦公室有出版「民眾自我安全防護常識彙編：反暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊」，內容定義常見手段包括砍殺、縱火、槍擊、挾持、爆炸等，其中砍殺、縱火與該案符合。

蘇巧慧提及，而就如何辨識可疑人事物，該份指引也很清楚，明白告訴民眾未來在場合上看到什麼人，可以覺得是可疑的人事物，以及如何辨識危險物品、碰到可疑人事物要怎麼通報，畢竟通報警察也需要技巧，免得降低通報時間。

對此，劉世芳允諾：「下次更新版時會放到裡面去」。國民黨立委張智倫認為「小橘書」內容要增進，國民黨立委許宇甄則質疑書中並沒有關於隨機攻擊事件的因應。劉世芳則回應：「委員如果支持『小橘書』，我們明年會再出新版。」

