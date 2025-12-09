劉世芳：近期將邀四大社群平台業者精進打詐

台灣政府上週宣布對「小紅書」APP進行「網路停止解析及限制接取」處置，為期1年，包括台北市長蔣萬安及多位國民黨立委質疑為何只對小紅書開鍘，詐騙案件更多的社群平台卻沒事？內政部長劉世芳今天(9日)接受媒體聯訪時重申，內政部是以《詐欺犯罪危害防制條例》第42條封禁小紅書，於法有據。她並透露其他已落地、接受台灣法律監管的平台業者近期將跟政府開會，進一步討論打詐作為。

劉世芳說：『(原音)有的人就會質疑說，其他包括Line也好、臉書也好，有沒有處理？有！這兩天打詐指揮中心就會邀請這4個主要(平台業者)法律代表人到我們的辦公室來檢討一下，就最近外界也在反映有關詐騙案件，我們怎麼樣做處理。所以事實上還是一樣，就是它有落地，有按照台灣的監管法律的話，我們就是能夠找到它們，然後來做進一步的處理，可以回應社會大眾對於我們打詐上面的批評跟指教。』

根據數位發展部公告符合一定規模之網路廣告平台業者名單，四大平台業者指的是Google LLC(Google、YouTube)、LY Corporation (Line)、Meta Platforms, Inc.(Facebook、Instagram、Threads)以及TIKTOK PTE. LTD. (TikTok)。(編輯：沈鎮江)