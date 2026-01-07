劉世芳、鄭英耀列台獨懲治清單 梁文傑：他們堅決捍衛中華民國存在

中共宣布將劉世芳、鄭英耀列入所謂台獨頑固份子懲治名單，陸委會表達嚴厲譴責，痛斥中共用意是想製造「寒蟬效應」。（圖：陸委會Youtube頻道）

中共國台辦今天（7日）宣布把我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀及高檢署檢察官陳舒怡等人都列入所謂「台獨頑固份子」及幫兇清單、揚言「終身追責」。對此，陸委會表達嚴厲譴責，痛斥中共用意是想製造「寒蟬效應」，逼迫台灣人民放棄維護現狀的決心。（張柏仲報導）

對於劉世芳及鄭英耀被中共列入最新一波「台獨懲治名單」，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，國台辦現在所列的所謂「台獨頑固分子」，全部都是堅決捍衛中華民國存在，堅決抵制中共滲透與各種手段的人，所以政府會繼續堅持下去；所有被中共列為台獨頑固分子的人，梁文傑說，他們的立場都不會變。

陸委會也以新聞稿指出，中共的用意不在名單上的人、而是要製造寒蟬效應，讓台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。中共同時也持續培養「在地協力者」，分化台灣內部，降低統一台灣的成本；更企圖向世界主張對台灣具有管轄權，透過把個案「內國刑事犯罪化」。

陸委會強調，威脅與恫嚇絕不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心。政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉。對於中共當局挑釁兩岸穩定之作為，其所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任；而劉世芳也透過內政部發言系統回應表示，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，她會繼續守護台灣。