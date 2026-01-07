劉世芳、鄭英耀列台獨頑固分子 梁文傑讚：捍衛中華民國 立場不會變

陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，被列在名單上的人，都是堅決捍衛中華民國的人，他們的立場都不會變。資料照，李佳穎攝



中國國台辦今日（1/7）宣布，將內政部部長劉世芳、教育部部長鄭英耀及高等檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，終身追責。陸委會副主委梁文傑對此表示，被列入名單的全都是堅決捍衛中華民國存在、堅決抵制中共滲透的人，「他們的立場都不會變！」

國台辦今日表示，劉世芳宣揚台獨分裂論調，打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，給兩岸人員往來設置阻礙，封堵兩岸民眾交流溝通渠道；鄭英耀大肆鼓吹謀獨言論，組織編纂台獨教材，阻撓兩岸教育交流合作，二人公開分裂國家、煽動分裂國家，嚴重破壞兩岸交流合作，嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞利益福祉。

梁文傑今日赴立法院內政委員會報告，接受媒體訪問時表示，國台辦現在列的所謂「台獨頑固分子」，全都是堅決捍衛中華民國存在、堅決抵制中共滲透與各種手段的人，政府會繼續堅持下去，同時強調「所有被他們列為台獨頑固分子的人，我想他們的立場都不會變！」

陸委會也發出新聞稿指出，中共用意並非在名單上的人，而是試圖製造寒蟬效應，要台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心，同時中共也在持續培養在地協力者，分化台灣內部，降低統一台灣成本，更企圖向世界主張對台灣具有管轄權，透過把個案「內國刑事犯罪化」。

陸委會強調，中共的一切作法都是無效的拙劣伎倆，威脅與恫嚇絕不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心，政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉，對於中共當局挑釁兩岸穩定之作為，其所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

