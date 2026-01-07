劉世芳、鄭英耀列「台獨頑固分子」 陸委會：他們堅決捍衛中華民國存在

陸委會副主委梁文傑。（本報資料照片）

大陸國務院台灣事務辦公室發言人陳斌華今（7）日在例行記者會上宣布，已將我國內政部長劉世芳與教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並稱將依法實施相關懲戒措施。對此，陸委會副主委梁文傑表示，這些人都是堅決捍衛中華民國存在，堅決抵制中共滲透，政府會繼續堅持下去。

立法院內政委員會今（7）天審查行政院函請審議《國家安全法》部分條文修正草案，會後梁文傑被問及如何看待國台辦將鄭英耀、世芳列為「台獨頑固分子」一事，梁文傑表示，國台辦現在所列的所謂的台獨頑固分子，全部都是堅決捍衛中華民國存在，堅決抵制中共滲透及各種手段的人。

梁文傑強調，政府會繼續堅持下去，所有被中共列為頑固份子的人，「我想他們的立場都不會變。」

