劉世芳、鄭英耀被中共列「台獨頑固分子」 國民黨：無助兩岸和諧

中國國台辦今天（7日）宣布將內政部部長劉世芳、教育部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」清單，揚言依法「終身追責」。國民黨立委暨發言人吳宗憲下午呼籲，兩岸不需互相以激烈的言詞、手法、政策如此強力針對，這無助兩岸和諧，溝通才是降低兩邊衝突最有效方式。

吳宗憲說，兩岸真的不需要如此強力地針對對方，不管是民進黨政府或是中國，最好的方式就是大家好好溝通，才是降低兩邊衝突的最有效方式，而不是互相用尖銳的方式論述，認為善意會在針鋒相對情況下喪失，很難降低兩岸衝突風險，希望用和緩方式，期待執政黨更有智慧方式。

吳宗憲也轉述，國民黨中常會特別強調，未來青年培訓是加強的重點，秘書長李乾龍也會協助各項營隊規劃，青年培訓一直是國民黨主軸，希望有更多新血加入，一起為國家奮鬥。

另外，對於國民黨中常會提議增設台商保障中常委名額，吳宗憲稱這部分會再研議，畢竟台商在世界各地，很多時候可以提供非常好的建議，若確定要增設，必須要修黨章，程序還需要一段時間，如果有新的狀況會再報告。





