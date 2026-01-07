政治中心／綜合報導

中國國台辦七號宣布，將我國內政部長劉世芳及教育部長鄭英耀，列為台獨頑固分子，就連曾偵辦前立委張顯耀嫌洩密案的檢察官陳舒怡，也被列入台獨打手幫兇，對此陸委會及外交部及法務部都表達強烈譴責，將繼續抵制中共滲透，維護台灣主權。

2026年剛開始，中國國台辦宣布台獨頑固份子再添兩名。

國台辦發言人陳斌華：「劉世芳、鄭英耀倒行逆施，台獨惡行纍纍，引起兩岸同胞強烈憤慨。」

國台辦稱內政部長劉世芳因打壓中配，教育部長鄭英耀則是因編篡台獨教材為由，將兩人列為台獨名單，但綠營對此嗤之以鼻。

劉世芳、鄭英耀被列台獨頑固份子 吳思瑤：做對事的榮譽勳章

中國國台辦７號宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固份子。（圖／民視新聞）立委（民）吳思瑤：「被中共鎖定為眼中釘，可以說他們一定是做對很多事情，所以不管是立法部門或行政部門，都為台灣人說話，被中國鎖定是我們身上光榮的勳章。」

除了劉世芳和鄭英耀，先前蕭美琴、顧立雄、沈伯洋等12人都被列為台獨頑固份子，而這波名單增加到14人，藍營不但沒予以譴責，反倒將炮口對內。

立委（國）葛如鈞：「其實都殷殷的期盼教育部長，把他的目光回到真正的教育工作上面，結果我們看到非常多政治性言論，做了很多的限制，把教育部變得很像陸委會的下級機關。」

民進黨團副書記長范雲：「全台灣的人民都可能，隨時被中共列為台獨頑固份子，包含我們立法院113名立委，應該要不分黨派共同譴責，這種恐嚇分化台灣人的行為。」

劉世芳表示捍衛國家主權立場不變，鄭英耀稱會持續推動愛國教育，就連曾偵辦過前立委張顯耀涉嫌洩密案的檢察官陳舒怡，也被列為台獨打手幫兇，外交部譴責中國逾越法治文明底線，陸委會也齊力聲援。

劉世芳、鄭英耀被列台獨頑固份子 吳思瑤：做對事的榮譽勳章

中國國台辦７號宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固份子。（圖／民視新聞）陸委會副主委梁文傑：「國台辦現在所列的台獨頑固份子，全部都是堅決捍衛中華民國存在，堅決抵制中共滲透，還有各種手段的人，所以政府會繼續堅持下去。」

法務部長鄭銘謙：「譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑，我們要全力支持台灣司法官的公正執法，守護台灣的司法主權。」

中國威嚇嚴懲台獨，早已被國人看破手腳。

