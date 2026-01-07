劉世芳.鄭英耀被列台獨頑固分子 中國台辦：依法懲處

台北市 / 綜合報導

中國國台辦7日舉行例行記者會，最新將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列為台獨頑固 分 子。對此，陸委會副主委、梁文傑表示，被列入「台獨頑固分子」清單的，都是堅決捍衛中華民國存在的人，「他們的立場都不會變！」。

根據國台辦公開資訊，包括副總統蕭美琴在內，已有12名，我國人被列為，台獨頑固 分 子。國台辦發言人，陳斌華，指控劉世芳打壓，兩岸人士交流，並批評鄭英耀編撰台獨教材。

目前劉世芳與鄭英耀對此尚未回應，不過在九個月前，劉世芳被國台辦列為台獨幫凶後，就已經表態中國對中華民國官員沒有禮貌，其次中華民國行政、立法與司法部門都有 人 被列入台獨相關名單，國台辦等於間接承認中華民國主權。

