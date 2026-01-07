劉世芳、鄭英耀被列「台獨頑固份子」！石平大讚：這是他們的榮譽與勳章

記者楊士誼／台北報導

石平表示，被指定為「頑固台獨份子」應該是他們的榮譽，應該是中共授的一枚勳章，如有機會也想見見三位官員。（圖／翻攝畫面）

中國國台辦今（7）日宣布，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，另偵辦共諜案的高檢署檢察官陳舒怡也被列為「台獨打手幫凶」，並終身追責。訪台的日本參議員石平稍早回應，非常讚賞三位官員，被指定應該是他們的榮譽、是中共授的一枚勳章，若有機會也想見見三人。他更打趣表示，將來也可組成俱樂部，受制裁的人每年一起聚會，是很有意義的事情。

石平稍早受訪表示「這三位官員我非常讚賞他們，他們做了對台灣很好的事情」。他說，被指定為「頑固台獨份子」應該是他們的榮譽，應該是中共授的一枚勳章，如有機會也想見見三位官員。石平更笑著說道，他們都被中共制裁，將來也可組成俱樂部，凡是被中共打成台獨份子或受制裁的人每年一起聚會，這是很有意義的事情。

媒體追問，台灣的在野黨不譴責中國，連國安修法也要拖延一事，石平則強調，自己是來訪的日本國會議員，不好對台灣的國內政治有過多意見，但是日本也有類似情況。他表示，日本一些在野黨不是為日本而是為他們自己的利益發言，而無視中共的威脅，有的甚至幫共產黨講話。以他一個日本參議員、政治家的立場來說，「我非常鄙視日本這樣的在野黨，堅決和他們鬥爭，但對台灣的事情就不好多說了」。

