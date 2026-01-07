劉世芳、鄭英耀被列「台獨頑固分子」 國台辦：倒行逆施依法懲戒

內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀都被中方列為「台獨」頑固分子。（圖：張柏仲攝）

中國大陸國台辦今天（7日）舉行例行記者會，發言人陳斌華宣布，將台灣內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨」頑固分子名單，並依法採取懲戒措施。

陳斌華表示，兩岸同胞同根同源、同文同種，追求和平發展、交流合作是共同期待，但相關人士卻持續推動「台獨」路線，嚴重背離兩岸民意。也直言劉世芳與鄭英耀的相關作為，被認為是倒行逆施，「台獨」行徑累積已久，引發兩岸民眾強烈不滿。

陳斌華續談，國台辦近期接獲大量舉報，反映社會要求對兩人採取懲處行動，相關決定是在依法依規的前提下作出。

國台辦重申，兩岸關係和平穩定發展符合雙方民眾共同利益，任何破壞兩岸交流、升高對立的行為，都將遭到堅決反對。陳斌華也強調，對「台獨」頑固分子依法懲戒，是維護國家主權與兩岸和平的重要舉措。