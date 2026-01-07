劉世芳、鄭英耀被列「台獨頑固分子」 陸委會嚴厲譴責

中共國台辦宣布將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，以及高等檢察署檢察官陳舒怡，列入所謂「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，並宣稱依法實施「終身追責」。對此，陸委會表達最強烈的抗議與嚴厲譴責，陸委會今天(7日)強調，中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共當局此舉嚴重破壞兩岸關係，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人民的強烈憤慨與反感。

陸委會表示，中共目前標定的所謂「台獨頑固分子」，都是在職務上堅定捍衛中華民國，保衛國家安全，並提出強力且有效反制中共對台灣施壓、滲透、竊密行為的公職人員，中共的用意不在名單上的人，而是要製造寒蟬效應，要台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。

陸委會指出，中共同時也在持續培養在地協力者，分化台灣內部，降低統一台灣成本，中共更企圖向世界主張對台灣具有管轄權，透過把個案「內國刑事犯罪化」，一切做法都是無效的拙劣伎倆。

陸委會強調，威脅與恫嚇絕不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心，政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉，對於中共當局挑釁兩岸穩定之作為，其所引發的一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。(編輯：鍾錦隆)