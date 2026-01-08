劉世芳、鄭英耀遭中共點名 賴清德：跨境鎮壓證明台灣不屬中國

內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固份子」清單。賴清德總統今（8日）表示，中國政府對台灣人民進行跨境施壓，足以證明其公權力不及於台灣。（圖：賴清德臉書）

中共國台辦宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固份子」清單。賴清德總統今（8日）表示，中國政府對台灣人民進行跨境施壓，足以證明其公權力不及於台灣，他對任何一位被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲，也再度向全國人民承諾「我一定好好守護國家」。

賴總統說，他對任何一位被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為即使面對中國的威脅，這些人都能夠站在自己的崗位上為國家奮鬥。而他身為三軍統帥，一定好好守護國家，維護全體國人生命財產安全，絕對不容許中國的壓力、中國的手伸進台灣這塊土地上來。

廣告 廣告

賴總統表示，中國政府對台灣的人民進行跨境施壓，正足以證明他的公權力不及於台灣，也更進一步地證實台灣不屬於中華人民共和國的一部分，「我希望中國的領導人能夠清楚了解，對台灣進行針對性的軍演絕非和平行動，對台灣進行統戰滲透跨境鎮壓，更不可能達成統一台灣的目標。」

賴清德再度呼籲，在這個關鍵時刻，不分朝野都應該要支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算都能夠順利付委、進行審查的工作「這是身為國會議員對國家對人民最起碼的責任跟義務」。