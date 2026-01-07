劉世芳、鄭英耀遭中列台獨頑固分子！國民黨：兩岸應好好溝通別互相攻擊

記者詹宜庭／台北報導

吳宗憲回應國台辦將內政部長劉世芳列為「台獨頑固份子」。（圖／記者詹宜庭攝影）

中國國台辦今（7日）宣布將內政部部長劉世芳、教育部部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，終身追責。對此，國民黨文傳會主委、立委吳宗憲表示，兩岸之間不需要如此強力地針對彼此，無論是言詞、手法或政策，都不應互相攻擊，這對兩岸的和諧毫無助益，無論是民進黨政府或中國方面，最好的方式就是彼此好好溝通，這才是降低衝突風險最有效的途徑。

國台辦今日將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將台灣高等檢察署一名檢察官列為「台獨打手幫兇」。劉世芳回應，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。

對此，吳宗憲在中常會後受訪表示，兩岸之間不需要如此強力地針對彼此，無論是言詞、手法或政策，都不應互相攻擊，這對兩岸的和諧毫無助益。無論是民進黨政府或中國方面，最好的方式就是彼此好好溝通，這才是降低衝突風險最有效的途徑，而不是用尖銳的方式進行論述。許多原本存在的互信與善意，都會在針鋒相對的情勢中喪失，若雙方缺乏互信與善意作為基礎，兩岸關係就難以有效降低衝突與風險，呼籲雙方保持和緩，不要再用尖銳的方式對待對方。

