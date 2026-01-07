劉世芳、鄭英耀遭列台獨頑固份子 王世堅批無聊：我也能列中共十大首惡

記者劉秀敏／台北報導

國台辦今（7）日宣布將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，揚言終身追責。對此，民進黨立委王世堅受訪時痛批荒唐、無聊，並稱如果兩岸彼此要這麼敵視，那我方也可以把中共好戰派人士列個「十大首惡」名單。

針對國台辦將劉世芳、鄭英耀等官員列為「台獨頑固份子」，王世堅今日出席民進黨中執會前受訪直呼「這實在太無聊了啦！」他並表示，中國將我國官員列為台獨首惡份子，如果彼此要這麼敵視的話，那我方也可以將中共好戰派人士列出十大首惡、百大首惡，像是今天又有16架共機擾台，那我們也可以把飛行員列為首惡份子。

「這已經是到荒唐而且無聊的地步」，王世堅直言，如果彼此要這麼敵視、仇視，那兩岸就什麼也不用談了，這會是中國14億人民同意的嗎？中國一再將它們不喜歡的政治領袖列為台獨首惡，這不僅是執政黨，也是絕大多數熱愛自由民主制度的台灣人民所無法接受的，「台灣有做什麼去侵犯到中共嗎？沒有嘛！一邊一國，井水不犯河水！他們信仰他們的共產主義嘛，我們信仰我們的自由民主制度。」兩岸距離這麼近，可以互通有無，在經濟、文化上交流，但前提是建立在保持友好的氛圍才對。

王世堅強調，兩岸彼此應該要擁有各自的防衛權，台灣當然要有自己的國防，但台灣的國防從來沒有「侵門踏戶」派軍機、軍艦去環繞中國領海，反而是中國一再地用近乎挑釁、羞辱的方式在對待台灣，這並非2300萬台灣人民所能接受。

王世堅批評，中共的做法就是說一套做一套，前陣子才說要和平統一，台灣一沒有回應就翻臉說要武統台灣、列台獨首惡，「中共自己要想清楚，每一句話背後都有神明，每一句話也都會有每一位人民，包括中共14億人民、台灣2300萬人民，甚至全世界都會在看，看講的話有沒有誠意、是不是真的，你講話要有信用。」即便台灣反對統一，但我們至少同意了「和平」兩個字，而「統一」也要看定義是什麼，他不否認兩岸同文同種、同文化，但制度互有不同，也有不同的政治信仰，這要「求同存異」，彼此尊重、互相切錯。

王世堅認為，這可能是中共內部少數武統派的強硬份子藉機鬧事，但如果真的打仗，「不是說你大就一定贏，小個子永遠被欺負」，但走到要用武力的地步，台灣會有很大的損失，中共也要付出非常大的代價，現在中共刻意塑造的兵凶戰危氛圍已經擴散到全世界，如果哪一天真的擦槍走火，恐怕不只是台灣與中共之間的戰鬥，可能會波及到整個亞洲甚至全世界，這都是不好的。

因此，王世堅也希望中共的當權者可以壓制武統派、好戰份子，別再發表這些無意義的談話，中共沒有一天統治過台灣，台灣也沒有一天到晚說要反攻大陸，反而是中國一天到晚說要武統台灣。台灣人民愛好和平，絕對不挑釁，希望可以放下這些不同意見，不要再公佈這些「有的沒的」名單，「否則我們也來列一列，明天我隨時可以列個『十大中共的好戰罪惡份子』給他。」

