劉世芳、鄭英耀遭列台獨頑固份子 王世堅：我可列十大好戰分子

國台辦今（1/7）日將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」，並認定高等檢察署檢察官陳舒怡為「台獨打手幫凶」。對此，民進黨王世堅認為，兩岸可以在經濟、文化上面交流，但是前提是要建立在互相保持友好氛圍，台灣人就是愛和平，所以中國當局應該壓抑好戰份子，否則台灣也可以列一個「十大中共的好戰罪惡份子」名單。

王世堅今天出席中執會前受訪，對於中共再把我國官員列入「台獨頑固分子」，他認為實在太無聊，如果兩岸要彼此敵視的話，台灣也可以將中共好戰派人士列出十大首惡、百大首惡，像今天又有16架共機擾台，就可以把飛行員列為首惡份子。他重申，如果兩岸彼此敵視，「那就什麼也不用談了，這會是中國14億人民同意的嗎？」

王世堅反問，「台灣有怎麼樣了嗎？有去侵犯到中共嗎？」他表示，既然沒有那就「公媽隨人拜」，中國繼續信仰共產主義嘛，台灣信仰自由民主制度，兩岸距離近，可以在經濟、文化上面交流，但是前提是要建立在互相保持友好氛圍才對。

王世堅批評，中共做法就是說一套做一套，前一陣子才說要和平統一，台灣一沒有回應就翻臉說要武統台灣、列台獨首惡，「中共自己要想清楚，每一句話背後都有神明，每一句話也都會代表每一位人民，包括中國14億人民、台灣2300萬人民，甚至全世界都會在看。」他表示，自己不否認兩岸同文同種、同文化，但制度互有不同，也有不同的政治信仰，這要求同存異，彼此尊重、互相切磋。

王世堅說，希望中國當局能夠壓抑好戰份子，因為台灣從來不挑釁，台灣人就是愛和平，所以期待中國不要再公佈這些「有的沒的」名單，「否則我們也來列一列，明天我隨時可以列個十大中共的好戰罪惡份子給他。」

