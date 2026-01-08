劉世芳、鄭英耀遭列台獨頑固份子！ 賴清德：為被跨境鎮壓國人驕傲

中國祭出今年第一波「台獨頑固份子」，包含內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，以及一名高等檢察署陳姓檢察官被列為「台獨打手幫兇」，總統賴清德今（8）天上午前往調查局調查班結業典禮，他強調他們都在崗位上為國家奮鬥、毫不畏懼中國威脅，為他們感到驕傲。

賴清德今天前往調查局調查班結業典禮，被問及「台獨頑固份子」名單，他表示，日本參議員石平遭中國制裁，不得入境中國，然而他日前成功來訪台灣，用行動證明「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，中國持續對台灣人民跨境施壓，足以顯示他的公權力不及台灣。

賴清德強調，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，希望中國領導人能清楚了解，對台軍演絕不是和平行動，對台統戰、跨境鎮壓也絕不可能達到統一台灣的目標；賴清德也說，不管是劉世芳、鄭英耀還是陳檢察官，面對中國威脅都仍能夠在崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼，他感到很驕傲。

身為三軍統帥，賴清德向全國人民承諾，一定好好守護國家，絕對不容許中國的手伸進台灣這塊土地，他也期許這時候不分朝政，都應該要支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算能夠順利付委進行審查工作，這是身為國會議員對國家、對人民最起碼的責任跟義務。

