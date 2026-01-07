劉世芳、鄭英耀遭列台獨頑固分子 梁文傑：他們是捍衛中華民國的人

中國先前才無預警進行軍演，這回又有新動作！中國國台辦今（7）日在例行記者會上，將我國內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」。

陸委會副主委梁文傑表示，國台辦所稱的台獨頑固份子，其實都是堅決捍衛中華民國存在、堅決抵制中共滲透及各種手段的人。他強調，政府會繼續堅持下去，而所有被國台辦列為頑固份子的人，立場也都不會改變。

責任編輯／蔡尚晉

