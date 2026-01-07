劉世芳、鄭英耀遭列台獨頑固分子 陸委會：他們捍衛國家有功

劉世芳（左）、鄭英耀（右）被中共列「台獨頑固分子」。（資料畫面）

中國國台辦今（7日）將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，以及高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨頑固分子」，陸委會嚴厲譴責此舉破壞兩岸和平現狀，強調3人是捍衛國家主權與國家安全的有功人員，直指中共操作屬拙劣且無效的恫嚇。

國台辦發言人陳斌華今日於2026年首場例行記者會宣布，將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入所謂「台獨頑固分子」清單，並點名台灣高等檢察署檢察官陳舒怡為「綠色司法打手」，宣稱將依法實施「終身追責」。

對此，陸委會表達最強烈抗議與嚴厲譴責，強調中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實。中共此舉嚴重破壞兩岸關係與和平現狀，不僅無法產生威懾效果，反而將引發台灣社會更強烈的反感與憤慨。

陸委會指出，被中共標定的人員，均是在其職務上堅定捍衛國家主權、民主法治與國家安全，並有效反制中共對台施壓、滲透與竊密行為的公職人員，中共意圖製造寒蟬效應、分化台灣社會，甚至將個案「內國刑事犯罪化」，對外宣稱對台有管轄權，相關作為屬拙劣且無效的伎倆，陸委會強調，政府將持續堅定守護國家主權與人民福祉，中共挑釁所引發的一切後果，應由中方自行承擔。





