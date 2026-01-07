劉世芳、鄭英耀遭列名單 蔡正元拆解「懲台獨」4種模式

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人陳斌華7日在例行記者會上宣布，已將內政部長劉世芳與教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並稱將依法實施相關懲戒措施；此外，台灣高等檢察署檢察官陳舒怡也被點名為「台獨打手幫凶」，引發高度關注。前立委蔡正元對此分析，拆解陸方「懲台獨」4種可能模式。

蔡正元7日在中天節目《中天辣晚報》中表示，目前仍不清楚國台辦所謂的「必要措施」具體內容為何，但若從國際政治經驗觀察，當政治對立升高到高度敵對時，制裁往往不只是經濟層面的壓力。他指出，第一種情況是類似對委內瑞拉總統馬杜洛的制裁模式，屬於長期政治與經濟封鎖；第二種則是「賓拉登模式」，以直接軍事行動處理目標人物。

廣告 廣告

蔡正元進一步形容，第三種是所謂「真主黨模式」，即鎖定集會或據點後以飛彈精準打擊；第四種則是「蘇萊曼尼模式」，透過無人機在特定時機發動攻擊。他強調，這些僅是從國際案例進行的推演，大陸是否會採取任何一種方式仍屬未知，也不排除僅止於政治與心理層面的施壓。他最後表示，現階段只能持續觀察後續發展，靜待情勢變化。

綜合各方報導，而針對被列爲「台獨頑固分子」，劉世芳表示，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。陳舒怡則低調表示「謝謝關心」，她很意外，不知被列名名單的原因，也不去猜測，她只是檢察官職務上做好檢察官工作。鄭英耀則說，教育部會持續堅守《教育基本法》的精神，推動愛國教育，守護台灣民主自由。

【看原文連結】