劉世芳、鄭英耀遭列為台獨頑固分子 林楚茵：台灣人的榮譽勳章

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(1/7)表示，日本維新會中裔參議員石平稱台灣是主權獨立的國家，顯然刺痛北京當局，因此將我國官員列入「台獨頑固份子」與「幫兇」名單，而這種把「制裁」當業績的行為，剛好印證了石平先生的觀點：台灣不受中國管轄，被點名也如同榮譽勳章。

民進黨立委林楚茵、日本維新會中裔參議員石平，林楚茵辦公室提供

中國國台辦發言人陳斌華上午宣布，將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀以及高等檢察署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」名單，並指出劉、鄭等人的相關作為，是倒行逆施，台獨行徑累積已久，引發兩岸人民不滿。

廣告 廣告

陸委會稍早對此表達最強烈的抗議與嚴厲譴責，並強調中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共的一切做法都是無效的拙劣伎倆，其所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

林楚茵在社群粉專發文PO出與石平在昨日晚宴同框的照片並表示，面對北京的惡意施壓，昨晚抵台訪問的石平，在松山機場受訪時毫無畏懼，更一語道破真相：「台灣有總統、有軍隊，是主權獨立的國家。」這句大實話，顯然狠狠刺痛了北京當局。

林楚茵說，在石平抵台同時，國台辦氣急敗壞，急著宣布將劉世芳、鄭英耀及陳舒怡列入「台獨頑固份子」與「幫兇」名單，中國這種把「制裁」當業績的行為，剛好印證了石平先生的觀點：台灣不受中國管轄。你們列你們的黑名單，我們繼續交我們的國際朋友。

林楚茵表示，要感謝石平用行動打臉流氓外交，被中國點名，就是台灣人的榮譽勳章，德不孤，必有鄰。

更多FTNN新聞網報導

劉世芳、鄭英耀遭列為台獨頑固分子 陸委會回應國台辦：無效的拙劣伎倆

打造亞洲日內瓦？林佳龍宣布：在台北設立「台灣國際NGO中心」

台獨頑固分子名單再添兩人 劉世芳、鄭英耀今入榜

