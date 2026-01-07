劉世芳、鄭英耀遭列為台獨頑固分子 陸委會回應國台辦：無效的拙劣伎倆

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

針對中國國台辦將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人將列入「台獨頑固分子」名單，並宣稱將依法採取懲戒措施一事，陸委會今(1/7)表示，中共做法拙劣且無效的伎倆。

陸委會主委邱垂正，資料照

中國國台辦發言人陳斌華上午宣布，將劉世芳、鄭英耀以及高等檢察署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」名單，並指出兩岸同胞同根同源、同文同種，追求和平發展、交流合作是共同期待，但相關人士持續推動台獨路線，嚴重背離兩岸民意，而劉、鄭等人的相關作為，是倒行逆施，台獨行徑累積已久，引發兩岸人民不滿。

陸委會回應，國台辦宣布將劉世芳、鄭英耀及陳舒怡列入所謂「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，並宣稱依法實施「終身追責」事，將表達最強烈的抗議與嚴厲譴責。

陸委會強調，中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共當局此舉嚴重破壞兩岸關係，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人民的強烈憤慨與反感。

陸委會表示，中共目前標定的所謂「台獨頑固分子」，都是在職務上堅定捍衛中華民國，保衛國家安全，並提出強力且有效反制中共對台灣施壓、滲透、竊密行為的公職人員。

陸委會指出，中共的用意不在名單上的人，而是要製造寒蟬效應，要台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。中共同時也在持續培養在地協力者，分化台灣內部，降低統一台灣成本。

陸委會說，中共更企圖向世界主張對台灣具有管轄權，透過把個案「內國刑事犯罪化」。中共的一切做法都是無效的拙劣伎倆。

陸委會強調，威脅與恫嚇絕不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心。政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉。對於中共當局挑釁兩岸穩定之作為，其所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

目前列於台獨頑固分子清單者，依照列入時間排序為：國安會秘書長吳釗燮、前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、民進黨立委蔡其昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、國安會副秘書長林飛帆、民進黨立委王定宇、前時代力量黨主席陳椒華、民進黨立委沈伯洋、聯電榮譽董事長曹興誠，以及今日入榜的劉世芳、鄭英耀、陳舒怡。

