劉世芳.鄭英耀遭列「台獨制裁名單」 賴清德：感到驕傲

台北市 / 綜合報導

中共中央台辦昨(7)日公布一份最新的「台獨名單」，將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，加入14人的「台獨頑固分子」行列中，還點名曾多次負責調查共諜案的高檢署檢察官陳舒怡，將她列為「台獨打手幫凶」，更揚言「嚴懲」；對此今天陸委會強硬回擊，絕不能容忍中共制裁抓匪諜的檢察官；總統賴清德也指出，對這些毫不畏懼被中國跨境鎮壓的人民，感到驕傲。

總統賴清德說：「當前我們的國家，正面對境外敵對勢力日益嚴峻的威脅，我們一定要堅定做好，反統戰，反滲透，反併吞的工作。」出席調查局結業典禮，總統賴清德致詞，再次強調反對「中國滲透」，只不過，中共再度釋出最新「台獨名單」。

中共中央台辦官網，12人台獨頑固份子，再出現2個新名字，分別是內政部長劉世芳教育部長鄭英耀，新聞稿批評，劉世芳迫害在台中國配偶，鄭英耀則是以台獨教材「毒害」青少年，另外還點名，曾偵辦多起共諜案的，高檢署檢察官陳舒怡，製造「綠色恐怖」是「台獨打手幫兇」，喊話祭出禁止入境等懲戒手段。

國台辦發言人陳斌華說：「將採取其他一切必要的懲治措施，依法終身追責。」陸委會副主委梁文傑說：「我們並不感到意外，(今天)他要制裁抓匪諜的檢察官，明天他就可以制裁判匪諜的法官，這個是絕對不能容忍的。」陸委會強硬回擊，法務部長鄭銘謙對於陳舒怡檢察官被點名，也強調會堅定地捍衛我國司法主權，嚴正譴責中共恫嚇我國司法官的行徑。

總統賴清德說：「對任何一個，被中國進行，跨境鎮壓的人民感到驕傲，即使面對中國的威脅，都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼。」總統賴清德則是對名單上的「台獨頑固分子」表達支持，中共威嚇手段五花八門，想迫使台灣人服軟，但目前結果來看，似乎沒達到預期效果。

