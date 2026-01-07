劉世芳、鄭英耀遭列「台獨頑固份子」偵辦共諜案檢察官列幫凶 網喊恭喜獲殊榮！

中國國台辦宣布，將我內政部長劉世芳（左）、教育部長鄭英耀（右）列為「台獨頑固份子」，台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。 圖：張良一/攝／新頭殼合成

[Newtalk新聞] 中國國台辦今（7）日再宣布，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將偵辦多起共諜案的台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，網友痛批，中國真是不演了！並嘲諷，中國國家主席習近平還是先擔心自己吧。

中國國台辦發言人陳斌華今日宣布，將劉世芳、鄭英耀列為「台獨頑固份子」，依法實施懲戒，還批劉、鄭2人公開分裂國家、煽動分裂國家，嚴重破壞兩岸交流合作，嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞利益福祉，禁止2人及其親屬進入中港澳，揚言終身追責。

陳斌華又指控，台灣高等檢察署檢察官陳舒怡「羅織罪名，炮製冤案，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士」，是「綠色司法打手」，列為「台獨打手幫凶」，並稱要「依法終身追責」。

陳舒怡是誰？粉專「貓與邪佞的手指」直言，她是處理不少國安、滲透案子的檢察官，還辦過兩岸詐騙集團詐欺案，然後國台辦說這檢察官是綠色打手，台獨份子，痛批中國還真是不演了。

「貓與邪佞的手指」嘲諷，習近平還是先擔心一下自己吧，哪天被身邊二把手出賣，然後被三角洲部隊踹門當換裝娃娃，「我等著看前幾天在那邊崩潰罵美國違反國際法的人，有沒有用同樣的標準來譴責中國」。網友也紛紛留言狠酸「恭喜部長達成成就」、恭喜他們獲此殊榮！」、「吾輩楷模」、「我覺得他們沒招，瘋了」。

