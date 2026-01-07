劉世芳、鄭英耀遭列「台獨頑固份子」 外交部痛批：逾越法治文明底線

台北市 / 武廷融 綜合報導

國台辦今(7)日宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」。對此，我國外交部嚴厲譴責中國政府一再以「跨國鎮壓」及「長臂管轄」蠻橫手段，對我國及他國人民進行恐嚇、騷擾或干預，並呼籲國際社會共同制止中國濫施跨國鎮壓的惡劣非法行徑。

外交部表示，中國政府一再以「跨國鎮壓」及「長臂管轄」蠻橫手段，對我國及他國人民進行恐嚇、騷擾或干預，不僅戕害人權、逾越法治文明底線，也嚴重違反國際法精神及國際人權規範。

外交部嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，而對於配合中國跨國鎮壓對我國人進行「舉報」行為的國內協力者，均應受到法律制裁。

外交部也將持續與政府相關部會密切協調應處，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，以確保國人安全。外交部也呼籲國際社會共同制止中國濫施跨國鎮壓的惡劣非法行徑。

