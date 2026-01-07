即時中心／張英傑報導



中國國台辦今（7）日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，還把偵辦共諜案的高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」。對此，訪台的日本參議員石平受訪時表示，這是中國給這3名官員的「勳章」，有機會也想見見這3人；他還打趣說，他們可以組成一個俱樂部，讓這些被中國制裁的人，每年好好聚會，是一件很有意義的事。





針對3名被中國「點名做記號」的台灣官員，石平受訪時表示，這3位官員他非常讚賞，因為他們做了對台灣很好的事情；他覺得這3位台灣官員被指定，是他們的榮譽，也是中國共產黨政權、中華人民共和國給他們「授勳章」，將來有機會，也很想見見這3人。



接著，石平打趣說，他們都是被中國共產黨制裁的人，有興趣大家可以舉辦1個俱樂部，每年好好聚會，這是1件很有意義的事情。

在2025年7月舉行的日本參議院選舉中，石平以日本維新會候選人身分投入選戰，首次當選國會議員。選舉期間，他將「保護日本免受中國威脅」列為核心政見，主張正視中國對日本安全與民主制度的影響，他的背景與立場，成為日本政壇中少數具有中國成長經驗、卻強烈批判中共體制的政治人物。

原文出處：快新聞／劉世芳、鄭英耀遭列「台獨頑固份子」 日議員喊：想見面

