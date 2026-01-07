劉世芳、鄭英耀遭列「台獨頑固份子」 王世堅：我也可列中共十大首惡

中共國台辦今（7）日宣布，將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」。民進黨立委王世堅今出席民進黨中常會前受訪回應，認為「實在太無聊了，他們可以把我們列為『台獨首惡份子』，那我們也可以列他們的十大首惡」。

王世堅說，若彼此之間要走向「敵視、仇視，那就什麼也不用談了」，並反問這樣的作法是否會是「中國14億全體人民所同意的」。他表示，對岸一而再、再而三把不喜歡的台灣政治人物單方面列入各式名單，不只執政黨，多數熱愛自由民主的台灣民眾都難以接受。

王世堅指出，兩岸制度與信仰各有不同，應彼此尊重；他也提到，台灣反對統一，但希望和平，兩岸距離近，本可在經濟、文化上交流，前提是「互相保持友好的氛圍」。他說，若一天到晚公布「有的沒的」名單、甚至出現「要獵殺」的說法，彼此也都能列出一長串，認為這樣的做法並不恰當；他也主張兩岸應「求同存異」，把相同之處一起發揚，不同之處彼此尊重。

談到安全與國防議題，王世堅表示，台灣當然要有自我防衛能力，但台灣並未採取「侵門踏戶」的作法，沒有以軍機、軍艦去環繞對岸；他也提到，對岸多次以「近乎挑釁、羞辱」的方式對待台灣，台灣社會難以接受。他說，若情勢持續升高，擔心「擦槍走火」的後果恐不僅限於兩岸，可能波及亞洲甚至全球。

王世堅呼籲，對岸當權者應收斂內部較強硬、好戰的聲音，不要再發表「無意義的談話」，也不要再公布此類名單；他表示，若對岸持續以類似方式操作，「那否則我們也來列一列，明天我隨時可以列個10個所謂『中共好戰罪惡份子』」。

責任編輯／周瑾逸

