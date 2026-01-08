劉世芳、鄭英耀遭列「台獨頑固份子」 賴清德：對每一位遭中國跨境鎮壓的人感到驕傲

台北市 / 武廷融 綜合報導

中國國台辦昨(7)日宣布將將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，另一名檢察官則被列為「台獨打手幫凶」。總統賴清德今(8)日表示，身為總統，對任何一位被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為他們能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼中國的威脅。

賴清德今日出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」，他在受訪時表示，希望中國的領導人能夠清楚了解，對台灣進行針對性軍演絕對不是和平的行動，對台灣進行統戰滲透、跨境鎮壓，更不可能達到統一台灣的目標。

賴清德指出，身為總統，對任何一位被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為即使面對中國威脅，不管是鄭英耀、劉世芳，或者是法務部陳姓檢察官、其他官員，或是民意代表，都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼中國的威脅。

賴清德強調，身為三軍統帥，他再次跟全國人民承諾，一定好好守護國家，維護全體國人生命財產安全，絕對不容許中國的壓力、中國的手伸進台灣來。賴清德也說，在這個關鍵時刻，不分朝野都應該要支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算都能夠順利付委，進行審查的工作，這是身為國會議員，對國家、對人民最起碼的責任跟義務。

