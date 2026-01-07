劉世芳、鄭英耀遭國台辦列「台獨頑固份子」 石平：這是他們的榮譽與勳章

對於劉世芳等人被國台辦列為台獨頑固份子，日本參議員石平表示，這是他們從中共那獲得榮譽勳章。 圖：台灣基進／提供

[Newtalk新聞] 中國國台辦今（7）日宣布，將我國教育部長鄭英耀、以及內政部長劉世芳列為「台獨頑固份子」，除此之外，還將偵辦共諜案的高檢署檢察官陳舒怡也被列為「台獨打手幫凶」。對此，訪台日本參議員石平稍早回應，他個人非常讚賞這三位官員，並指定是他們的榮譽、是中共授的一枚勳章，若有機會也想見見三人。

石平更打趣表示，將來也可組成「俱樂部」，讓受（中國）制裁的人每年一起聚會，是很有意義的事情。

「這三位官員我非常讚賞他們，他們做了對台灣很好的事情」石平表示，被指定為「頑固台獨份子」應該是他們的榮譽，應該是中共授予一枚勳章，如果有機會也想見見三位官員。石平更笑說，他們都被中共制裁，將來也可組成「俱樂部」，凡事被中共打成台獨份子或受制裁的人每年一起聚會，這是很有意義的事情。

有媒體追問，台灣在野黨不譴責中國，連《國安法》修法一事也要拖延，對此有何看法。石平強調，自己是來訪的日本國會議員，不好對台灣內政有過多意見，但是日本也有類似狀況。他表示，日本一些在野黨不是為日本，而是為他們自己利益發言，無視中共威脅，甚至還幫共產黨說話。

石平表示，以他一個日本參議員、政治家的立場來說，「我非常鄙視日本這樣的在野黨，堅決和他們鬥爭，但對台灣的事情就不好多說了」。

