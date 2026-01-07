劉世芳、鄭英耀遭對岸列台獨頑固分子 國民黨：無助兩岸和諧

2026年1月7日，內政部長劉世芳（左）與教育部長鄭英耀遭大陸國台辦列為「台獨頑固份子」。李政龍、廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

大陸今再將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子，宣稱將懲處。國民黨文傳會主委吳宗憲下午呼籲，兩岸不需互相以激烈的言詞、手法、政策如此強力針對，這無助兩岸和諧，溝通才是降低兩邊衝突最有效方式。

吳宗憲說，彼此互相與善意會在針鋒相對情況下喪失，很難降低兩岸衝突風險，希望用和緩方式，期待執政黨有更有智慧方式。

國民黨今天中常會上有中常委提議增設台商保障中常委名額，吳宗憲轉述，黨中央會研議，畢竟台商在世界各地，很多時候可以提供非常好的建議，但若確定要增設，必須要修黨章。

吳宗憲也轉述，國民黨未來將把青年培訓納為重點，秘書長李乾龍也會協助各項營隊規劃，希望更多新血加入我們陣營，一起為國家奮鬥。

