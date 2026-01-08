劉世芳、鄭英耀遭陸列台獨份子 賴清德：絕不容許中國的手伸進台灣

內政部長劉世芳等人被大陸國台辦列為「台獨頑固份子」，賴清德總統今天指出，他為這些人感到驕傲，因為即使面對中國威脅，他們都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥。他承諾，一定好好守護國家，絕對不容許中國的手伸進台灣這塊土地上來。也呼籲朝野讓國防特別預算、中央政府總預算順利付委審查，對人民負起最起碼的責任跟義務。

大陸國台辦7日將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，同時將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，揚言實施懲戒。

賴清德今天上午出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」並接受媒體聯訪，針對大陸將兩位部長列為「台獨頑固份子」，賴清德表示，日本參議員石平被中國制裁，不能入境中國，日前石平成功地來到台灣訪問，用行動證明中華民國和中華人民共和國互不隸屬，中國政府對台灣的人民進行跨境施壓，正足以證明他的公權力不及於台灣，也更進一步證實，台灣不屬於中華人民共和國一部份。

他希望中國的領導人能清楚了解，對台灣進行針對性軍演，絕對不是和平的行動；對台灣進行統戰滲透、跨境鎮壓，更不可能達到統一台灣的目標。

賴清德指出，身為總統，他對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為即使面對中國威脅，不管是教育部長鄭英耀、內政部長劉世芳，或是法務部陳姓檢察官、其他官員或是民意代表，都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼中國的威脅。

身為三軍統帥，他也再度向全國人民承諾，一定好好守護國家，維護全體國人生命財產安全，絕對不容許中國的壓力、中國的手伸進台灣這塊土地上來。

最後，賴清德也強調，在這個關鍵時刻，不分朝野都應該要支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算能夠順利付委審查，這是身為國會議員，對國家、對人民最起碼的責任跟義務。

他隨後也在臉書表示，針對台灣的軍事演習、統戰滲透與跨境鎮壓，絕非和平作為，更不可能動搖台灣人民守護民主的決心。

