劉世芳：馬太鞍溪中繼屋規劃2年期 估明年1月入住

（中央社記者賴于榛台北6日電）花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，部分重災戶由政府中繼安置。內政部長劉世芳今天赴花蓮視察中繼屋興建進度時指出，中繼屋規劃以2年為期，估計明年1月中旬可入住。入住期間民眾可申請住宅重建或修繕相關補貼措施，加速家園修復。

馬太鞍溪堰塞湖洪災後逾2個月，內政部今天透過新聞稿指出，劉世芳今天赴大馬村關心災後復原進度，並視察中繼屋興建情形。

劉世芳表示，內政部積極整合中央、地方與民間資源，秉持「離災不離鄉」原則，在災後第一時間即啟動需求訪查與工程規劃，掌握40戶居民在地安置需求，擇定台糖花蓮糖廠既有宿舍與糖廠東側土地整建為中繼屋，整修進度已完成90%，興建工程也達50%，並將災民反映事項納入設計，預計明年1月中旬即可提供入住。

廣告 廣告

內政部近日在光復鄉舉辦中繼屋及住宅協助說明會，說明補助內容與申請方式。劉世芳說，中繼屋設置是為讓災民在家園重建期間，有安全、安穩且符合基本居住條件的暫時住所，規劃以2年為期；入住期間民眾也可申請住宅重建或修繕貸款利息補貼等相關措施，加速家園修復。

劉世芳表示，第一階段中繼屋申請資格未限定原住民族身分，而是以具房屋所有權且有修繕或重建需求者為對象，後續也將持續針對89戶重災戶以外、符合自有建物嚴重受損且需重建的民眾進行訪查。

至於中繼屋設計部分，劉世芳表示，中繼屋兼顧各式族群的居住需求，備有單（雙）人房、4人房與6人房等房型，低樓層則採通用設計，提供符合25戶家中有長者生活起居所需的無障礙房型，另考量整體居住安全及使用性，規劃可一同用膳之共享空間，集中設置18坪的廚房，包括9組流理台、18口IH電磁爐，特別不採用明火設施，以降低火災發生風險。

劉世芳說，未來中繼屋入住啟用後，相關廚房設備也能再依照實際需求再擴充，同時規劃公共聚會空間，作為住民日常交流與社群活動等多元運用。

她表示，政府也有同步提供依親轉介、租金補貼、長照服務及社會救助等多元協助措施，截至目前，中繼安置及住宅補貼共受理217件，其中104件審查合格並已陸續撥款，其餘需補件者也都持續提供輔導協助。（編輯：林克倫、翟思嘉）1141206