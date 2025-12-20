劉亞仁涉毒3年就復出拍新片！網諷：趙震雄也不用退圈了

記者林宜君／台北報導

捲入毒品司法風波的演員劉亞仁（右），傳出將以新片重返演藝圈，引發韓國網路高度爭論。左為趙震雄。（圖／翻攝自Threads）

南韓影壇話題再起，捲入毒品司法風波的演員劉亞仁，傳出將以新片重返演藝圈，引發韓國網路高度爭論。消息曝光後，支持與反對聲浪交錯，也再度點燃娛樂圈「性別雙重標準」的長期爭議。南韓媒體《體育朝鮮》於17日引述演藝圈相關人士說法指出，劉亞仁已確定出演導演張宰賢的新電影《Vampire》，這也將是他在歷經司法審判後，時隔約3年首度參與正式影視作品。

不少網友對劉亞仁能夠復出表達不滿，「那金賽綸的酒駕到底算什麼？」。（圖／翻攝自Threads）

回歸消息曝光後，韓國網路迅速掀起激烈討論，不少網友對劉亞仁能夠復出表達不滿，質疑演藝圈對男性藝人的寬容程度過高，留言充滿諷刺與憤怒，包括：「韓國男人真的活得太舒服了」、「那金賽綸的酒駕到底算什麼？為什麼她要付出那麼慘痛的代價？」、「好了，那趙震雄也不用退圈了，你也可以回來，大家一起爛下去吧」、「這就是韓國娛樂圈的現實」。部分網友指出，女性藝人一旦涉及酒駕或私生活爭議，往往迅速遭到封殺，反觀男性演員即便捲入毒品與重罪案件，仍有機會在短時間內重返螢光幕，相關討論再度延燒。

網友表示那趙震雄也不用退圈了。（圖／翻攝自Threads）

事實上，劉亞仁先前因涉嫌長期施打異丙酚、非法開立安眠藥處方，以及在美國吸食大麻等案件，於2023年至2024年間接受審理。2024年一審判處有期徒刑1年、罰款200萬韓元並當庭收押，後經最高法院裁定，改判為有期徒刑1年、緩刑2年、罰款200萬韓元。劉亞仁過去在電視劇與電影領域具有高度影響力，代表作包括《地獄公使》《密會》《芝加哥打字機》，以及電影《無聲》《老手》《思悼》《燃燒》等，並曾拿下第41屆青龍電影獎最佳男主角、第57屆百想藝術大賞電影部門男子最優秀演技獎。隨著《Vampire》拍攝計畫曝光，他是否能真正被大眾接受回歸，也成為外界關注焦點。

