劉亦菲在大陸逾2年沒拍戲，真實原因曝光「這堅持」逼退導演

娛樂中心／唐家興報導

在競爭激烈、人人自危的中國演藝圈中，頂流明星往往恨不得全年無休地待在劇組，就怕一不小心被觀眾遺忘。然而，今年38歲的「神仙姐姐」劉亦菲卻反其道而行。自從2023年底與霍建華合作的爆款劇《玫瑰的故事》殺青後，她竟然已經長達2年多沒有接拍新戲，在近期微博流傳的「未進組演員天數排行」中高居第二名。正值中國影視寒冬之際，大牌演員人人爭求露面，劉亦菲在大陸逾2年沒拍戲原因傳出，立刻在網路上掀起極大討論。

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【神仙姐姐開出頂格天價？堅持不降價內幕曝光】

根據陸媒最新披露，劉亦菲之所以長達2年不進組，主因在於她對作品一貫堅持「以價制量、寧缺勿濫」的態度。據傳，她目前接演一部電視劇的片酬開價高達人民幣5千萬元（約台幣2.2億元），已經達到了業界的頂格價碼，而且她私底下態度強硬、堅持絕不降價。

在目前投資金流緊縮的影視環境下，只有少數最高規格、預算破表的大製作才有可能與她合作。這也導致許多主動找上門的戲劇項目，最後都因為片酬預算談不攏而直接告吹，讓她成了網友眼中「淡季旺季都不上班」的自由人，更被調侃是「內娛反996第一人」。

劉亦菲對作品一貫堅持「以價制量、寧缺勿濫」的態度。（圖／翻攝自劉亦菲IG）

【劉亦菲親吐真實心聲：只演讓我不得不去的戲】

面對外界的沸沸揚揚與粉絲的乾著急，劉亦菲其實早就在接受訪問時，坦然分享過自己的靈魂價值觀。她語氣感性地表示：「我希望我的作品是『不得不去拍』，就是我太想拍了，我覺得我現在的狀態，更傾向於要找到下一個驚喜的點。」

對她而言，演員的羽毛珍貴無比，她不願意為了盲目維持曝光率或作品數量，而違背自己對藝術的初心。她寧可選擇耐心地停下腳步，在愜意平靜的生活中捕捉靈感，靜靜等待那個能讓她靈魂顫抖、不得不演的完美劇本與角色。

劉亦菲不願意為了盲目維持曝光率或作品數量，而違背自己對藝術的初心。（圖／翻攝自劉亦菲IG）

【爆款續集傳出卡關？網盼三大神劇重磅回歸】

雖然劉亦菲長達兩年沒有進組，但陸劇圈對她的渴求卻未曾減少，近來更接連傳出有三部神級大作正極力邀請她加盟。其中最受矚目的，莫過於她與李現合演的治癒爆款劇《去有風的地方》正籌備第二季；另外，也有劇組極力促成她與陳曉繼《夢華錄》後再度搭檔，演出主打懸疑推理的《宴三合》，或是由《人世間》名導李路操刀的《咸雪》。

這三部潛在作品無論是原班人馬的號召力，還是頂級導演的加持，都具備了現象級大戲的潛力。儘管目前因為種種因素都還無法正式定案，但看著劉亦菲在社群平台上分享的愜意生活，粉絲們也漸漸釋懷。大家深信，當這位「奇女子」再次回歸螢光幕前時，絕對會帶著最耀眼的驚喜，再度驚艷整個演藝圈。

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