劉亦菲在大陸逾2年沒拍戲？「真實原因」引發熱議

劉亦菲在大陸逾2年沒拍戲，原因近來在陸網掀起熱議。自2023年底拍完話題陸劇《玫瑰的故事》後，這位「神仙姐姐」至今未再進組，陸媒點出關鍵，並非戲約短缺，而是她對作品與條件的高度堅持，導致多個合作案遲遲談不攏。

【以價制量不妥協 片酬傳開價2.28億】

陸媒披露，劉亦菲目前電視劇片酬已站上頂格行情，單部開價約5千萬人民幣（約新台幣2.28億元），且態度明確「不降價」。在影視市場資金緊縮、製作規模普遍下修的情況下，能符合她條件的項目有限，不少原本洽談中的劇組，最終因預算問題直接取消合作。

【影視寒冬衝擊 未進組天數排行曝光】

中國影視產業正值寒冬，能順利開拍的項目明顯減少，演員曝光機會也同步下滑。近期微博流出一份「未進組演員天數排行」，除了一度遭遇軟封殺的楊穎（Angelababy），排名第二的正是劉亦菲，未拍戲時間已超過2年，再度引發外界討論。

【《玫瑰的故事》爆紅後卻神隱】

現年38歲的劉亦菲，2023年11月與霍建華合作的《玫瑰的故事》收視與討論度雙收，她飾演的「黃亦玫」更掀起一波「黃玫瑰」熱潮，品牌聯名接踵而來。然而戲播完後，她不僅未再接新戲，也鮮少出席活動與代言，讓網友笑稱她是「內娛反996第一人」。

劉亦菲主演《玫瑰的故事》大獲好評（圖／翻攝微博）

【親曝選戲標準：要到不得不拍】

劉亦菲過去受訪時曾坦言，自己不追求作品數量，「希望每一部都是不得不去拍的戲」。她直言，現階段更在意能否遇到讓自己心動、帶來驚喜的角色，而非為了維持曝光而勉強進組，寧願等待真正合適的劇本出現。

【多部爆款傳聞上門 仍未定案】

儘管長時間未拍戲，劉亦菲並非沒有戲約。陸媒點名，包括《去有風的地方》第二季、《咸雪》以及《宴三合》等作品，都曾傳出向她招手。《去有風的地方》若原班人馬回歸，被看好再創爆款；《咸雪》由名導李路操刀；《宴三合》則主打懸疑推理與雙向救贖愛情，題材吸睛，但截至目前皆未正式拍板。

多部爆款陸劇傳聞向劉亦菲招手，由名導李路操刀的《咸雪》就是其中之一。（圖／翻攝自百度百科）

【粉絲急她不急 生活狀態成話題】

相較粉絲的焦急，劉亦菲近年在社群平台分享的生活點滴，顯得自在愜意。不少網友認為，她始終按照「好劇本、好角色」的節奏前進，或許正是在等待下一個真正讓她「不得不去演」的關鍵時刻。

