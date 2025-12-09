劉亦菲現身F1賽場！黑裙墨鏡帥翻全場 生圖美到媒體狂讚：38歲狀態太瘋狂

12月7日，劉亦菲以阿布達比旅遊大使和LV全球代言人的雙重身分現身F1阿布達比大獎賽。她一身黑色無袖短裙搭配高馬尾，生圖中肌膚顯得粉白透亮，狀態備受討論。

她剛在巴黎拍完LV廣告才4天，就隨即飛往阿布達比，行程銜接相當緊湊，也正好遇上LVMH與F1展開10年合作的首年。賽事本身話題十足，包括邁凱倫諾里斯與紅牛維斯塔潘的爭冠焦點，以及阿聯酋空軍A380的低空通場，現場氣氛熱烈。

劉亦菲的造型受到粉絲關注，黑色無袖短裙、高馬尾與墨鏡的組合俐落有型，生圖狀態也引發年齡議論，不少網友驚訝38歲仍維持良好氣色，就連媒體也讚「狀態瘋狂」。

劉亦菲在現場互動自然，被捕捉到專注觀賽時張口的可愛瞬間，也親自體驗F1維修區8秒換輪胎，並搖下車窗與粉絲打招呼。稍後在社群分享的自拍證件照，也讓粉絲覺得更親近。

劉亦菲過去曾提到「接受不完美是勇氣」，並透露自己不紋眉、不打針，重視從生活習慣調整狀態。她固定瑜伽與健身，不接觸極端節食，聚餐時也會自然享用美食，保持氣色與體力。她微肉感的手臂與較圓的肩背線條，被視為跳脫單一審美標準，粉絲也留言稱讚她在F1現場合作出時尚大片般的氛圍，覺得她既帥氣又有親和力。

