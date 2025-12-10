劉亦菲私服也美爆！「穿短上衣露細腰」線條迷人緊實，淡妝狀態驚呆網友

12月7日，劉亦菲以阿布達比旅遊體驗大使的身分出席F1年度最後一場比賽。她身穿黑色機能風短裙、搭配金屬腰帶與高馬尾造型，整體風格簡潔有力。現場未修圖畫面中，她的肩頸線條明顯，腿部線條緊實，比起先前較常被討論的「略顯豐腴」狀態呈現出不同面貌，有網友認為她近期變得更顯輕盈。

這次身形變化並非短期快速瘦身。從2025年6月白玉蘭獎紅毯到10月公開的健身造型，可以看出她的體態調整是循序漸進而來。她長期維持游泳、瑜伽與力量訓練的習慣，飲食以高蛋白、低熱量為主，也以較溫和的方式取代含糖飲品，保持約50公斤、身高171公分的勻稱體態，並非以極端減重方式追求外貌效果。

廣告 廣告

12月9日，她現身當地的扎耶德博物館，穿著簡單的短版T恤與牛仔百褶裙，露出緊實的腰部線條；臉部僅上淡妝，膚況自然清透，拍照時露出甜美笑容，令網友也都驚豔讚「狀態真好」，一面倒都是好評。

延伸閱讀

劉亦菲現身F1賽場！黑裙墨鏡帥翻全場 生圖美到媒體狂讚：38歲狀態太瘋狂

劉亦菲穿露肩裝被酸「肥肉流油」 回應展現高EQ：你說得對，我認真健身！